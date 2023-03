Tuttosport – la decisione del giudice sportivo su Kean

(Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 17:19:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Terminata la 25esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate le decisioni delGerardo Mastrandrea riguardo ai calciatori squalificati per la prossima giornata di campionato. Moise, dopo il rosso diretto in Roma-Juve, è stato squalificato per due giornate e multato con un’ammenda di 10.000 € per aver colpito, a gioco fermo, il difensore giallorosso Mancini, autore del gol vittoria della Roma. Sono stati squalificati, invece, per un turno Marusic (Lazio), Marchetti (Spezia), Reca (Spezia) e Cristante (Roma). Fermo anche Mario Rui (Napoli) che dovrà scontare ancora una gara per il rosso rimediato nel match contro l’Empoli. Guarda il video Juve: Allegri, Oronzo Canà e le pressioni da gestire Vai alla fonte di questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Serie A, gli squalificati: la decisione del giudice sportivo su Kean - Luxgraph : La Champions 2022 e il caos durante la finale: la decisione della Uefa sui tifosi del Liverpool… - gobbo_dentro : Sentenza DA ANNULLARE SENZA NESSUN RINVIO. Ogni altra decisione sarebbe un'ingiustizia. #Juventus - tuttosport : ? È arrivata l’ufficialità: #Djokovic non giocherà i Masters 1000 americani ?? La decisione - FPredestinato : RT @tuttosport: ?? La decisione su #Mourinho #AsRoma #RomaJuve #Juventus #SerieA #Tuttosport -

... ma c'è chi ritiene che, in punta di diritto, ladel Collegio non possa che essere una. ... che in una intervista a '' analizza i motivi per i quali la sentenza riguardante la ...E di lì a poco la dirigenza bianconera prese ladi interrompere le trattative con l' argentino , che venne convocato in sede al solo scopo di un bel arrivederci e grazie. Il progetto era ...Unache si era augurato venisse presa pure lo stesso : " Andare in Champions League con - 15 è come vincere tre scudetti, non uno ". Dove vedere Roma - Juventus: streaming e diretta tv La ...

Serie A, gli squalificati: la decisione del giudice sportivo su Kean Tuttosport

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Due giornate di squalifica e ammenda di 10mila euro per Moise Kean: lo ha deciso il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 25/a gi ...L' organo di governo del calcio europeo, in un comunicato, ha annunciato un piano di rimborsi verso i sostenitori dei Reds ...