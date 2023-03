Tutti pazzi per Sara Duque: la sexy coach di lingue dei calciatori | FOTO (Di martedì 7 marzo 2023) Nel mondo del calcio sono tante e varie le figure professionali. Non solo dirigenti, imprenditori, calciatori, allenatori e assistenti: servono anche traduttori e… insegnanti. Proprio così! I calciatori, che spesso giocano all’estero, lontano dalle proprie città natali, non conoscono le lingue e per questo hanno bisogno di qualcuno che li aiuti ad impararle. Tra i più popolari insegnanti di lingue dei calciatori c’è Sara Duque, una Football Language coach, ovvero un coach linguistico. Sara parla ben sei lingue: portoghese, inglese, tedesco, francese e spagnolo. Sara Duque ha tra i suoi calciatori l’asso del Manchester City Julian Alvarez come ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Nel mondo del calcio sono tante e varie le figure professionali. Non solo dirigenti, imprenditori,, allenatori e assistenti: servono anche traduttori e… insegnanti. Proprio così! I, che spesso giocano all’estero, lontano dalle proprie città natali, non conoscono lee per questo hanno bisogno di qualcuno che li aiuti ad impararle. Tra i più popolari insegnanti dideic’è, una Football Language, ovvero unlinguistico.parla ben sei: portoghese, inglese, tedesco, francese e spagnolo.ha tra i suoil’asso del Manchester City Julian Alvarez come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansieron : @kardamena_ Tutti scienziati pazzi ™? - infoitsalute : Tutti pazzi per l'eritritolo, nuovi studi però sconsigliano lo zucchero dietetico - Bishamommy : @hyeimiko NO NON È CHE LO ODIO, in realtà il pg mi è abbastanza neutrale però una morte del genere sarebbe perfetta… - bellambriana20 : @LaChicca19 minchia oggi omar gli porta la sceneggiatura di “tutti pazzi per bebe” #oriele - DivellaMarisa : @matteosalvinimi Esattamente, non esageriamo perché alla fine ci faranno diventare pazzi tutti, poi non so cosa potrà succedere -