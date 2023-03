(Di martedì 7 marzo 2023) Tuttosport intervista Filippo Girardi, direttore sportivo del Nottingham Forest. Il club che ha vinto più Coppe dei campioni che campionati in patria è tornato in Premier League dopo 23. Il proprietario del club è l’armatore greco Evangelos Marinakis. Girardi parla della sua esperienza nel club inglese,si respira la storia già dall’arrivo allo stadio, che è rimasto esattamente com’era, senza modifiche, «in ossequio alla tradizione e in ogni partita sono presenti trentamila spettatori». Il Nottingham non ha iniziato bene il campionato, ma poi ha sottratto punti a City, Liverpool e Chelsea. «In molti hanno pagato a caro prezzo il salto di categoria. È vero, l’inizio è stato tremendo: quattro punti nelle prime otto partite potevano subito far vacillare la fiducia nell’operato di Steve Cooper. Eppure l’allenatore ha subito ricevuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : «Tutti ci invidiano #Coverciano? Ma dove? Forse era così 20 anni fa. Siamo indietro anche col pensiero» Il diesse… - MatteoPagliari : @GiampieroCarbo4 @marioadinolfi Guarda che “abbiamo una lingua completa che tutti ci invidiano” l’hai scritto tu, n… - Andrea842631710 : @D_IP17 Sei quello che praticamente tutti invidiano e mandano a cagare?? Ci sta dai - dott_roberto : @gigi52335676 Il perfetto battler leccaculo che tutti invidiano ?? - del_cobra : @martiraranans @kylieestaan Certo! Lei è innamorata sia di EdoD che di Daniele. Poi spiegatemi anche perché lei dov… -

Il passaporto italiano è uno di quei documenti che i viaggiatori di tutto il mondo ci, ... Possono ottenerloi cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza ...Ed in Umbria la storia equestre straordinaria checiè quella della Quintana, della Giostra dell'Anello, della Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello che in passato ha ...... ma le botte dallo Stato le ha prese." Ha dichiarato inoltre che "la legislazione italiana antimafia è la più avanzata al mondo e la qualità delle nostre forze dell'ordine ce le." Si ...

«Tutti ci invidiano Coverciano Ma dove Forse era così 20 anni fa ... IlNapolista

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...