«Tutti abbiamo toccato delle donne», licenziato l’allenatore dell’Angers (Di martedì 7 marzo 2023) Abdel Bouhazama non sarà più l’allenatore dell’Angers dopo le dichiarazioni che giustificavano l’aggressione sessuale da parte del calciatore Ilyes Chietti. Gli era stato chiesto il motivo della presenza in campo del difensore dopo le accuse e il tecnico ha risposto «Non è così grave, Tutti abbiamo toccate delle donne». L’uscita non è piaciuta alla società che ha deciso di accettare le dimissioni del francese. L’Angers nel comunicato rivela che “La decisione di dimettersi è stata presa da lui alla fine di febbraio dopo diverse delusioni sul fronte sportivo”, perché il club è ultimo in classifica in Ligue 1 con soli 12 punti. Il comunicato continua: “Inoltre, lunedì è nata una polemica dopo che i commenti, estrapolati dal contesto, fatti durante il discorso prepartita, sono trapelati ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023) Abdel Bouhazama non sarà piùdopo le dichiarazioni che giustificavano l’aggressione sessuale da parte del calciatore Ilyes Chietti. Gli era stato chiesto il motivo della presenza in campo del difensore dopo le accuse e il tecnico ha risposto «Non è così grave,toccate». L’uscita non è piaciuta alla società che ha deciso di accettare le dimissioni del francese. L’Angers nel comunicato rivela che “La decisione di dimettersi è stata presa da lui alla fine di febbraio dopo diverse delusioni sul fronte sportivo”, perché il club è ultimo in classifica in Ligue 1 con soli 12 punti. Il comunicato continua: “Inoltre, lunedì è nata una polemica dopo che i commenti, estrapolati dal contesto, fatti durante il discorso prepartita, sono trapelati ...

