Turismo | Santanchè “Germania primo mercato incoming per l' Italia”

ROMA (ITALPRESS) – "La nostra presenza qui significa anche cementificare ulteriormente il rapporto amichevole e di rispetto reciproco che storicamente lega Italia e Germania sia in termini più generali di relazioni internazionali che, nella fattispecie, in termini squisitamente turistici. La Germania, infatti, rappresenta la quarta Nazione più visitata dagli Italiani e, inoltre, è il primo mercato incoming per l'Italia". Lo ha detto il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, nel corso della conferenza inaugurale dello stand Italiano, promosso e organizzato da Enit nell'ambito della fiera internazionale ITB di Berlino"Nel 2022, per esempio – aggiunge – si sono registrati 9,4 mln di visitatori tedeschi ...

