Turismo: Itb Berlino, +12,2% presenze austrotedesche in Fvg dal 2019 (Di martedì 7 marzo 2023) Oltre 3mln nel '22. Fiducia operatori regionali alla fiera mondiale, in una crescita ulteriore in tutti i mercati Il Friuli Venezia Giulia ha segnato nel 2022 un aumento di presenze di turisti tedeschi e austriaci complessivamente pari al 12,2% rispetto al 2019, anno record pre-pandemia, sfondando nel 2022 il tetto dei 3 milioni di presenze austrotedesche totali (3.118.662). Sono i numeri portati oggi dall'assessore regionale al Turismo alla Itb (Internationale Tourismus Boerse) di Berlino, una delle più grandi manifestazioni di settore al mondo e la più importante d'Europa, dove oggi è stato inaugurato il Padiglione Italia dal ministro italiano del Turismo con il ceo di Enit e l'ambasciatore italiano in Germania e dove il Friuli Venezia Giulia è presente all'interno ...

