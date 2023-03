Turchia: opposizione nomina il candidato per sfidare Erdo?an (Di martedì 7 marzo 2023) L’opposizione in Turchia nomina il candidato per sfidare il presidente Recep Tayyip Erdo?an alle elezioni di maggio. Si tratta di Kemal K?l?çdaro?lu, leader del partito CHP ed ex economista. Turchia: opposizione nomina il candidato per le elezioni di maggio In Turchia, un’alleanza formata da sei partiti ha nominato Kemal K?l?çdaro?lu come candidato comune per sfidare Leggi su periodicodaily (Di martedì 7 marzo 2023) L’inilperil presidente Recep Tayyip Erdo?an alle elezioni di maggio. Si tratta di Kemal K?l?çdaro?lu, leader del partito CHP ed ex economista.ilper le elezioni di maggio In, un’alleanza formata da sei partiti hato Kemal K?l?çdaro?lu comecomune per

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : ULTIM'ORA: Si scrive la Storia e si fa la Storia in #Turchia. La crisi dell'opposizione è risolta. #Aksener torna a… - MarianoGiustino : Adesso l'opposizione in #Turchia è davvero più forte di prima. Da questa crisi ne esce, paradossalmente, più agguer… - MarianoGiustino : La #Turchia è uno dei pochi paesi europei dove l'opposizione è vasta, ampia, vera e dove i partiti sono molto radic… - pietrogranero : Il leader del Partito popolare repubblicano di Turchia, Kemal Kiliçdaroglu, è stato annunciato come unico candidato… - lucatellim : RT @MarianoGiustino: ULTIM'ORA: Si scrive la Storia e si fa la Storia in #Turchia. La crisi dell'opposizione è risolta. #Aksener torna al '… -

Opposizione turca oltre le divisioni: Kilicdaroglu sfida Erdogan per la presidenza TURCHIA Il leader del Chp, principale partito turco di opposizione, il 74enne Kemal Kilicdaroglu sfiderà Recep Tayyip Erdogan alle presidenziali del 14 maggio. Dopo un fine settimana di tensioni, il '... I migranti sopravvissuti al naufragio in Calabria perseguiranno le vie legali Tra di loro, sono stati indicati gli scafisti che hanno condotto la nave dalla Turchia in Italia. "...al governo Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato attaccato duramente dall'opposizione ... Elezioni in Turchia, l'opposizione sceglie candidato unico contro Erdogan Un'alleanza formata da sei partiti di opposizione in Turchia ha annunciato che Kemal Kilicdaroglu sarà il candidato che sfiderà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alle elezioni in programma il 14 maggio prossimo. Lo rende noto ... Il leader del Chp, principale partito turco di, il 74enne Kemal Kilicdaroglu sfiderà Recep Tayyip Erdogan alle presidenziali del 14 maggio. Dopo un fine settimana di tensioni, il '...Tra di loro, sono stati indicati gli scafisti che hanno condotto la nave dallain Italia. "...al governo Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato attaccato duramente dall'...Un'alleanza formata da sei partiti diinha annunciato che Kemal Kilicdaroglu sarà il candidato che sfiderà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alle elezioni in programma il 14 maggio prossimo. Lo rende noto ... In Turchia l’opposizione a Erdogan rinasce dagli stadi di calcio Linkiesta.it Opposizione sceglie candidato unico contro Erdogan Un'alleanza formata da sei partiti di opposizione in Turchia ha annunciato che Kemal Kilicdaroglu sarà il candidato che sfiderà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alle elezioni in programma il 1 ... Kemal Kilicdaroglu, il "Gandhi turco” che sfiderà Erdogan alle presidenziali Nei primi anni della sua carriera politica si guadagnò l'appellativo di "Gandhi turco" per il temperamento mite, la figura esile e i metodi non violenti uniti a contenuti radicali. Col tempo lo stile ... Un'alleanza formata da sei partiti di opposizione in Turchia ha annunciato che Kemal Kilicdaroglu sarà il candidato che sfiderà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alle elezioni in programma il 1 ...Nei primi anni della sua carriera politica si guadagnò l'appellativo di "Gandhi turco" per il temperamento mite, la figura esile e i metodi non violenti uniti a contenuti radicali. Col tempo lo stile ...