Tunisia | ministro Esteri respinge le accuse di razzismo

"Le accuse di razzismo lanciate falsamente contro la, danneggiano l'immagine e gli interessi del Paese". Lo ha affermato iltunisino degli Esteri, Nabil Ammar, in una conferenza stampa presso la sede del suo ministero, alla presenza di ...... 57 sono dell'Afghanistan, 3 Pakistan, 1, 1 Iran, 1 Siria e 1 Palestina. I superstiti ...in mare Sempre oggi è in programma - alla Camera alle 13 e al Senato alle 16 - l'informativa del...... di cui 16 minori: 57 sono dell'Afghanistan, 3 Pakistan, 1, 1 Iran, 1 Siria e 1 Palestina. ...Oggi oggi è in programma - alla Camera alle 13 e al Senato alle 16 - l'informativa del...

"Le accuse di razzismo lanciate falsamente contro la Tunisia, danneggiano l'immagine e gli interessi del Paese". (ANSA) ...Tra le accuse piovute addosso al governo dopo la tragedia dei migranti a Cutro, c’è anche quella punta contro Matteo Salvini. Secondo ...