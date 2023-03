Tumori | in Europa mortalità in calo nel 2023 | dal 1989 evitati oltre 7 mln decessi

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Ancora inlaper cancro in. Secondo una ricerca coordinata dall'Università degli Studi di Milano assieme all'Università di Bologna, pubblicata sulla rivista scientifica 'Annals of...

... hanno stimato che nel 2023 moriranno per tumore un milione e 262mila persone ine oltre ...dello studio evidenziano il ruolo del sovrappeso e dell'obesità come fattore di rischio per i......uno stile di vita più sano ed infine aiutare ad aumentare i tassi di screening in tutta, ... come la camminata, nell'insorgenza di uno deipiù diffusi in Italia. La novità di questa ...... associazioni entrambe affiliate adDonna'. Per aderire alle attività di prevenzione, basta ... La lotta aidell'Asp di Catania può oggi contare anche sull'utilizzo di moderne tecnologie (...

Tumori: i tassi di mortalità in Europa scendono del 6,5% negli uomini e del 3,5% nelle donne Sanità24

Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - Ancora in calo la mortalità per cancro in Europa. Secondo una ricerca coordinata dall'Università degli Studi di Milano assieme all'Università di Bologna, pubblicata s ...Il documento, strutturato in 5 punti, mira a garantire un miglioramento della qualità di vita e un’attenuazione del senso di solitudine e smarrimento dei pazienti ...