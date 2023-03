TS – «Resto al Toro? Vedremo». E spiega cosa vuole (Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 02:00:43 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Juric risponde un “Vedremo” a Chiambretti, preoccupatissimo, che in tv gli domanda se il prossimo anno sarà ancora l’allenatore del Torino. Poi, con davanti i giornalisti della carta stampata, il tecnico spiega nei dettagli che cosa vuole, andando più in profondità rispetto alle dichiarazioni in tv: e dice, in sostanza, di aspirare ad avere una rosa più forte e attrezzata per “poter vincere le partite che dominiamo quest’anno contro le grandi squadre, ma che poi adesso spesso perdiamo, alla fine. Per battagliare meglio contro le formazioni top e aspirare a qualcosa di più alto e importante rispetto a un decimo posto serve questo, avere una rosa più forte. E mi aspettavo di avere qualcosa in più già dal mercato di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) 2023-03-07 02:00:43 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Juric risponde un “” a Chiambretti, preoccupatissimo, che in tv gli domanda se il prossimo anno sarà ancora l’allenatore del Torino. Poi, con davanti i giornalisti della carta stampata, il tecniconei dettagli che, andando più in profondità rispetto alle dichiarazioni in tv: e dice, in sostanza, di aspirare ad avere una rosa più forte e attrezzata per “poter vincere le partite che dominiamo quest’anno contro le grandi squadre, ma che poi adesso spesso perdiamo, alla fine. Per battagliare meglio contro le formazioni top e aspirare a qualdi più alto e importante rispetto a un decimo posto serve questo, avere una rosa più forte. E mi aspettavo di avere qualin più già dal mercato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Juric: «Resto al Toro? Vedremo». E spiega cosa vuole - esseemmesse : @martinarendaa A me quelle storie fanno troppo hype poi ci vado non toro nulla e ci resto male - VincenzoVinc51 : Vorrei capire per quale ragione la viola e il toro giocano sempre bene contro il Milan e poi per il resto fanno cagare #FiorentinaMilan - iogranata : @Toro_News Su Radonjic ha ragione da vendere, il resto sono opinioni - DavideLodola : @Ardientepacien1 @paolopatrito Graziani è granata solo quando è aria di Derby e gli chiedono una sua opinione, nel… -