(Di martedì 7 marzo 2023) "Se provocassie lo sfidassil'per vincere". Come si vede in un video di The Italian Football Podcast,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Tacopina: '#Trump? Se lo provocassi, comprerebbe l'#Inter. A volte parliamo di #Spal' - MATI2329651281 : RT @InterHubOff: ???Joe Tacopina ai microfoni di @ItaFootPod: “A Trump piace il calcio ma il golf è la sua vera passione. Detto questo ama l… - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ???Joe Tacopina ai microfoni di @ItaFootPod: “A Trump piace il calcio ma il golf è la sua vera passione. Detto questo ama l… - infoitsport : Joe Tacopina: 'Trump? Se lo provocassi, comprerebbe l'Inter. A volte parliamo di Spal' - infoitsport : La provocazione di Tacopina: 'Se lo sfidassi, Trump comprerebbe l’Inter' -

... ", se lo sfidassi e gli dicessi 'non vincerai mai niente con l'Inter', allora probabilmentel'Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo'., dice Tacopina, 'n on è un appassionato ..."Se provocassie lo sfidassil'Inter per vincere". sarebbe una sfida non male. È quello che sostiene Joe Tacopina, presidente della Spal e amico dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald. ...Se lo sfidassi e gli dicessi 'non vincerai mai niente con l'Inter', allora probabilmentel'Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo'. Parola dell'amico Joe Tacopina, presidente della ...

La provocazione di Tacopina: "Se lo sfidassi, Trump comprerebbe l’Inter" La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Joe Tacopina lancia la provazione: l’Inter nelle mani di Donald Trump. Le sue parole a Italian Football Insider. LE PAROLE – Se lo sfidassi e gli dicessi ‘non vincerai mai niente con l’Inter’, allora ...