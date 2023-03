Trotto | i verdetti dei G P “Saranno Famosi” 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 marzo 2023) Domenica Ippica di assoluta qualità il 5 marzo: i Gran Premi di– in terra di Puglia all’ippodromo di Castelluccio dei Sauri – hanno preso la scena sulla Programmazione in agenda. Sono scesi in pista cavalli Trottatori di 3 anni (Generazione: 2020 – Lettera: E) nei G.P. “” (Maschi e Femmine). Un appuntamento di promo piano che, edizione dopo edizione, vede allenatori, guidatori e proprietari attenti e desideri i presentare il meglio della gioventù con coda e criniera a disposizione. Ector Francis trionfa nei Maschi La vittoria – nella corsa riservata ai maschi – è andata ad Ector Francis che, nelle mani di Gaetano Di Nardo, ha trottato i 2.060 Metri assegnati nell’ordine di un rotondo 1.14.0 (t/km). A completare il podio: Everything Bi e Ettore Trebi. La Genealogia e le Prestazioni ...