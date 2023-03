(Di martedì 7 marzo 2023). Si entra nel vivo dei lavori del 2° lotto della riqualificazione delladi via Crippa che ospita le associazioni deidel, della, del Nucleo sommozzatori e della. Sono stati consegnati i lavori alla ditta che ha vinto il bando e che si impegnera? a terminare l’intervento di adeguamento sismico dell’immobile. L’importo di questo secondo lotto e? di 500 mila euro, mentre per il primo lotto di lavori l’importo e? stato di 200 mila euro. “Interveniamo sulla parte strutturale per mettere in sicurezza l’immobile – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Basilio Mangano – e per adeguare gli spazi in vista di un aumento del personale dei ...

...diventare " soci di una sede Avis del territorio lombardo (non è necessario essere donatori)... Cinisello Balsamo " MI (2 aprile), Vigevano " PV (14 aprile)," BG (15 aprile) e ......diventare " soci di una sede Avis del territorio lombardo (non è necessario essere donatori)... Cinisello Balsamo (2 aprile), Vigevano (14 aprile),(15 aprile) e Sabbioneta (16 aprile). ...Senza un luogo dove allenarsi in città, il club dovrà andare a Montichiari, ao in ... L'obiettivo dei tifosi è raggiungere un numero considerevole di firmemarzo, quando sarà discusso ...

Treviglio, entro settembre sarà riqualificata la sede di Vigili del fuoco, Croce Rossa e Protezione Civile BergamoNews.it

Una vittoria che ci voleva per la Novipiù Monferrato Basket che vince contro il Gruppo Mascio Treviglio con il punteggio di 81 – 71 Una boccata d’ossigeno. Un successo che serve per cancellare un nume ...Il loro numero è in aumento: a gennaio anche quindici giacigli in sala d'aspetto. I volontari portano loro pasti e offrono aiuto ...