Trento. Posti letto di sollievo per la stagione estiva: dal 14 marzo le prenotazioni (Di martedì 7 marzo 2023) Da martedì 14 marzo è possibile prenotare uno dei 13 Posti letto di sollievo all'interno delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) della città per la stagione estiva che va dal 15 giugno al 15 settembre e per un solo periodo di 21 giorni. A partire dalle 8 di martedì 14, recandosi al servizio Welfare e coesione sociale di via Bronzetti 1, sarà possibile fissare, nell'ordine di arrivo, l'appuntamento per la prenotazione del posto letto per le persone in possesso dei requisiti previsti. Le prenotazioni inizieranno lo stesso 14 marzo e proseguiranno il 15 e 16 marzo dalle 8.15 alle 15.15. Una volta fissato, l'appuntamento potrà essere svolto sia recandosi nuovamente all'ufficio, che telefonando nell'orario e nel ...

