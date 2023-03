Trenord | un nuovo Donizetti in più sulla Milano-Cremona-Treviglio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. Un secondo treno a media capacitàè entrato martedì 7 marzo in servizio, in aggiunta a un primo convoglio che effettuavalinea una corsa al giorno. Grazie alla nuova immissione, da oggi nei giorni feriali dieci corse delle 36 complessive sono effettuate dai nuovi treni, quasi il 28% del servizio. Il sabato e nei giorni festivi, i nuovieffettuano 11 corse delle 32 totali; è il 34% dell’offerta complessiva sul collegamento. Con la nuova immissione, sale a 87 il numero dei nuovi treni già in circolazione dei 222 acquistati da Regione Lombardia per il servizio ferroviario lombardo.