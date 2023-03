Treni speciali per i concerti di Bruce Springsteen a Ferrara e Roma: come prenotare i biglietti (Di martedì 7 marzo 2023) Sono previsti Treni speciali per i concerti di Bruce Springsteen in Italia. Frecciarossa è infatti il treno ufficiale del nuovo tour del Boss nella penisola. Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in concerto nel nostro Paese per tre appuntamenti da non perdere. Acquistare i biglietti per gli eventi è ormai impossibile dal momento che sono tutti esauriti da mesi. Per i possessori, però, arriva una nuova opportunità: quella di usufruire delle corse speciali di Trenitalia per il rientro a casa evitando di soggiornare in hotel. Le date di Bruce Springsteen in Italia sono quelle di giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, domenica 21 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Sono previstiper idiin Italia. Frecciarossa è infatti il treno ufficiale del nuovo tour del Boss nella penisola.and The E Street Band tornano in concerto nel nostro Paese per tre appuntamenti da non perdere. Acquistare iper gli eventi è ormai impossibile dal momento che sono tutti esauriti da mesi. Per i possessori, però, arriva una nuova opportunità: quella di usufruire delle corseditalia per il rientro a casa evitando di soggiornare in hotel. Le date diin Italia sono quelle di giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano G. Bassani di, domenica 21 ...

