Tremila iscritti in 24 ore | Pd esulta | “Comunità è viva e vuole cambiare”

(Di martedì 7 marzo 2023) "E' un dato che davvero ci fa ben sperare. Esprime unachecontare edavvero questo partito". E' quanto si sottolinea al Nazareno a 24 ore dall'annuncio della neosegretaria Elly Schlein ieri sera in tv a Rai3 a Che Tempo che fa che ha fatto registrare oltreiscrizioni nella sola giornata odierna. Soddisfazione e incoraggiamento che lo staff di Elly Schlein manifesta anche rispetto al sondaggio Swg per La7 pubblicato questa sera dal Tg diretto da Enrico Mentana: Pd al 19% con una crescita del 2,6% nella prima settimana di segreteria Schlein, rispetto al 16,4% registrato lunedì scorso.Secondo il sondaggio Swg per La7, inoltre, il Pd è il partito in assoluto cresciuto di più nell'ultima settimana tornando nettamente prima forza di opposizione rispetto ai Cinque Stelle ...

Effetto Schlein, oltre tremila iscritti al Pd in meno di 24 ore L'HuffPost

Quasi tremila persone alle 13 di oggi, hanno espresso il loro voto alle primarie del Pd in corso nei 57 seggi della provincia di Cremona. Un dato considerato molto ...