Tre anni di pandemia, Vaia: "Spallanzani baluardo, sempre al servizio della persona" (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – "L'intenso triennio di lotta al Covid appena concluso ha rappresentato uno spartiacque decisivo per il Paese e il suo servizio sanitario nazionale: dopo il ricovero della coppia di turisti cinesi il 29 gennaio 2020, nulla sarebbe stato più come prima. Abbiamo aperto strade nuove, dimostrando che una sanità performante e orientata alla tutela della persona è possibile. Una sanità dunque che non sia in grado solo di sconfiggere un virus, ma anche di prendersi cura della popolazione". Lo ha detto il direttore generale dell'Inimi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, presentando la relazione triennale 2020-2022 'Tre anni al servizio della persona'.

