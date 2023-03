Trattativa Stato-mafia | Lunetta Savino e Luca Zingaretti leggono “Il patto sporco e il silenzio” di Nino Di Matteo e Saverio Lodato | la diretta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NunziaCentanni : RT @chiarelettere: Trattativa Stato-mafia, grande evento stasera 7 marzo a Roma: ci vediamo al Teatro Garbatella alle 18.30! @SigfridoRanuc… - salvatore_irato : RT @chiarelettere: Trattativa Stato-mafia, grande evento stasera 7 marzo a Roma: ci vediamo al Teatro Garbatella alle 18.30! @SigfridoRanuc… - AleLizzio : RT @chiarelettere: Trattativa Stato-mafia, grande evento stasera 7 marzo a Roma: ci vediamo al Teatro Garbatella alle 18.30! @SigfridoRanuc… - killercereali : RT @fattoquotidiano: Trattativa Stato-mafia, Lunetta Savino e Luca Zingaretti leggono “Il patto sporco e il silenzio” di Nino Di Matteo e S… - SigfridoRanucci : RT @chiarelettere: Trattativa Stato-mafia, grande evento stasera 7 marzo a Roma: ci vediamo al Teatro Garbatella alle 18.30! @SigfridoRanuc… -

L'ultimo affrontato dal palco di Sanremo èquello del razzismo e di polemiche, come sappiamo, ... Paola Egonu, laè ben avviata Intanto Vero Volley continua a collezionare sold out a ...In poche parole prima di concedere la licenza tabacchi losi accerta che la nuova attività ...non ci sia una pluralità di richieste l'AAMS potrà procedere con l'assegnazione tramite...... Pietro Orlandi , ospite a DiMartedì , ha rivelato che "anni fa ci fu unatra Vaticano e ... "Mi fu anche garantito che, nel corso degli anni, erafatto quanto possibile per aiutare la ...