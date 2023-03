Trapani, appalti truccati e corruzione al Parco Selinunte: indagato l’ex direttore, 2 funzionari e 3 imprenditori (Di martedì 7 marzo 2023) Giro di appalti truccati e corruzione al Parco di Selinunte, in provincia di Trapani. L’operazione della Guardia di Finanza avrebbe così scoperchiato un presunto giro di favori tra funzionari pubblici e imprenditori. Gli appalti venivano assegnati ad imprese “amiche”, a volte con procedura di somma urgenza, in cambio di lavori di ristrutturazione e giardinaggio ma anche ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Giro dialdi, in provincia di. L’operazione della Guardia di Finanza avrebbe così scoperchiato un presunto giro di favori trapubblici e. Glivenivano assegnati ad imprese “amiche”, a volte con procedura di somma urgenza, in cambio di lavori di ristrutturazione e giardinaggio ma anche ... TAG24.

