Tragico scontro vicino a Roma tra 2 aerei militari. Sfiorato centro abitato. Morti i piloti (Di martedì 7 marzo 2023) Tragedia all'altezza di Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Due aerei ultraleggeri, del 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, si sono scontrati mentre sorvolavano l'area attraversata da via della ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 marzo 2023) Tragedia all'altezza di Guidonia Montecelio,. Dueultraleggeri, del 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, si sono scontrati mentre sorvolavano l'area attraversata da via della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : RT @PucciarelliLega: - ladyspring555 : RT @IlPrimatoN: Tragico incidente a Guidonia. I due aerei U-208 del 60° Stormo coinvolti erano impegnati in volo nell’ambito di una mission… - aude_ita : RT @IlPrimatoN: Tragico incidente a Guidonia. I due aerei U-208 del 60° Stormo coinvolti erano impegnati in volo nell’ambito di una mission… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Tragico incidente a Guidonia. I due aerei U-208 del 60° Stormo coinvolti erano impegnati in volo nell’ambito di una mission… - AldoRossiSI : RT @IlPrimatoN: Tragico incidente a Guidonia. I due aerei U-208 del 60° Stormo coinvolti erano impegnati in volo nell’ambito di una mission… -