Tragico incidente a Guidonia: scontro tra due aerei, poi le fiamme (Di martedì 7 marzo 2023) Un incidente tiene Guidonia Montecelio con il fiato sospeso. Due aerei militari si sono toccati in volo e sono poi precipitati al suolo a causa dell'impatto: i veicoli, al momento dello schianto, hanno preso fuoco e la nube nera di fumo e le fiamme sono state immediatamente visibili nella zona alle porte di Roma. In zona è presente l'aeroporto militare intitolato alla memoria dell'aviatore Alfredo Barbieri e dalle prime indiscrezioni - non si hanno ancora notizie sui piloti e su eventuali altri membri presenti a bordo - sembra che a scontrarsi siano stati proprio due aerei militari. Uno dei due aerei è finito in un punto isolato in mezzo ad un prato, mentre per l'altro si teme il possibile impatto con qualche edificio. Si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi tra ...

