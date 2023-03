Tragedia migranti Cutro | Piantedosi | grave falsità che Governo impedisca soccorsi Palazzo Chigi | «Guardia Costiera e Gdf hanno operato con correttezza»

(Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro dell’Interno: «72 vittime, 80 superstiti, 3 arrestati. Testimonianze superstiti richiedono ulteriori accertamenti. Con le mie parole non volevo colpevolizzare le vittime». Nota di: «Il naufragio non può essere responsabilità dellané delladi Finanza checon

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MolinariRik : La sinistra chiede le manette e cerca colpevoli perché non sa confrontarsi. Triste che la neo segretaria Schlein, u… - BelpietroTweet : La stampa di sinistra insiste sulla tesi dei migranti lasciati morire. Ma basta confrontare segnalazioni, orari e d… - LucaBizzarri : Giorgia, ti prego, falli almeno tacere. Migranti, l'idea di Rampelli (FdI): «Hanno tutti il telefono, avvisiamoli p… - drlectar : RT @DavideR46325615: Tragedia migranti nel Crotonese, Vittoria Baldini: 'Vorrei dire alla presidente Meloni che oggi, 9 giorni e 72 morti d… - jorgera67306980 : RT @tg2rai: La presidente della Commissione Europea @vonderleyen ha risposto alla lettera della presidente del Consiglio #GiorgiaMeloni sul… -

... Frontex non aveva segnalato il pericolo e laè stata pertanto causata dal comportamento ... "Lavorare con i paesi partner per cruciali per impedire le partenze deiirregolari": ......sta definendo sul dossier, a partire dal Cdm di giovedì che si terrà proprio a Cutro. Dove non sono ammessi passi falsi. Il governo dovrà marciare unito, mostrarsi vicino a unache ...Strage, la fuga del 28enne turco e l'arresto in Austria La strage didi Cutro continua a tenere banco. Mentre proseguono le ricerche in mare e il tragico ...i superstiti della...

Tragedia migranti Cutro, Piantedosi: grave falsità che Governo impedisca soccorsi. Palazzo Chigi: ... Il Sole 24 ORE

Roma, 8 mar. (askanews) - Mentre alla Camera e al Senato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha riferito sul tragico naufragio di Cutro, ...Nella sua informativa alle Camere, il ministro Piantedosi avrebbe dovuto spiegare la dinamica dei fatti che ha portato al naufragio dei migranti di Cutro ...