Tragedia Cutro, Piantedosi alla Camera: opposizioni insistono per dimissioni | Salvini: siamo con il ministro al 100% (Di martedì 7 marzo 2023) Leggi Anche Migranti, giovedì Cdm a Cutro - Mattarella: 'Il cordoglio si tramuti in scelte concrete' Pd, M5S, Az - Iv e Avs, secondo quanto viene riferito, non hanno, per il momento, intenzione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 marzo 2023) Leggi Anche Migranti, giovedì Cdm a- Mattarella: 'Il cordoglio si tramuti in scelte concrete' Pd, M5S, Az - Iv e Avs, secondo quanto viene riferito, non hanno, per il momento, intenzione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroPelu : Nella disperazione per l’ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo, e nella rabbia per ciò che poteva essere f… - peppeprovenzano : Elena Stancanelli su @LaStampa ha lanciato l’idea di portare in classe una fascia bianca in segno di lutto per la t… - ItaliaViva : 'Mercoledì interverrò in Senato sulla tragedia di #Cutro, in risposta al Ministro #Piantedosi. Le immagini di quell… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Chiedono le mie dimissioni dopo la tragedia di Cutro? O è ignoranza o malafede, la guardia cost… - rosarioartesi : RT @Satiraptus: #Cutro, #Consigliodeiministri in municipio. Il sindaco: «La presenza del #Governo è un faro acceso sulla tragedia» Sto faro… -