Traffico Roma del 07-03-2023 ore 19 | 30

(Di martedì 7 marzo 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani poco è cambiato rispetto al precedente collegamento ilè sempre intenso sul Raccordo Anulare code lungo le due carreggiate tra Nomentana e svincolo A24 è più avanti tra laFiumicino e Montespaccato poi in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana file che ritroviamo sulla tangenziale est verso San Giovanni a Corso di Francia la Salaria in direzione stadio grati Burkina e la Salaria incidente Concorde su via di Vermicino altezza via Bronte domani 8 marzo sciopero nazionale di 24 ore dei settori pubblici e privati si inizia con lo stop ferroviario dalle 21 di questa sera e fino alle 21 di domani interessati solo i treni regionali disagi possibili anche per i mezzi pubblici Atac a rischio dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente #traffico - Raccordo Anulare ?????? Code tra Magliana e Boccea ? carreggiata interna #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 19:26 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - Esaurita69 : @plutino8 @NikitaNikivip Hai ragione, il mio si è perso sul raccordo di Roma… sai il traffico!! Ma fatemi il favore????????????????????? - Mobbasta3 : @Me_nef8 Lo sai com'è fatta Roma col traffico Pure se dai il massimo poi sparisci in un attimo.. - LuceverdeRoma : ??? #Autostrade #incidente #traffico - A12 Roma-Civitavecchia ?????? Code tra S.Severa-S.Marinella e Civitavecchia Su… -

Traffico Roma del 07-03-2023 ore 19:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Roma, 7 marzo 2023 – In vista della Giornata internazionale dei diritti della donna, nelle aree di servizio lungo la rete di Autostrade per l’Italia, sono state installate delle ...Chiusura in orario notturno dalle 22 alle 6 della Galleria Gran Sasso nella tratta Assergi-Colledara in entrambe le direzioni lungo la A24 TERAMO - ...