Traffico Roma del 07-03-2023 ore 19 | 00

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati redazione Sonia cerquetani intenso il Traffico Vista l'ora sul Raccordo Anulare code lungo le due carreggiate tra Bufalotta e lo svincolo A24 e poi in carreggiata esterna trapuntine Tuscolana file che ritroviamo sulla tangenziale est verso San Giovanni tra Corso di Francia e la Salaria in direzione dello stadio tra Tiburtina e la Salaria incidente con disagi al Traffico su via della Magliana altezza via delle Idrovore della Magliana domani 8 marzo sciopero nazionale di 24 ore dei settori pubblici e privati si inizia con lo stop e ferroviario dalle 21 di questa sera alle 21 di domani interessati solo i treni regionali disagi possibili anche per i mezzi pubblici Atac a rischio dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...

