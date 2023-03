Traffico Roma del 07-03-2023 ore 18:00 (Di martedì 7 marzo 2023) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani Traffico rallentato con code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Bufalotta lo svincolo A24 altri rallentamenti sulla esterna tra Pontina e Appia file sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia fino alla Salaria in direzione dello stadio tra Tiburtina e incidente su via della Magliana altezza via delle Idrovore della Magliana per lavori di potatura è chiusa al Traffico via Nomentana fino alle 18 tra via di Santa Costanza e via Asmara In entrambe le direzioni inevitabili le ripercussioni al Traffico sulle strade vicine domani 8 marzo sciopero nazionale di 24 ore dei settori pubblici e privati si inizia con lo stop e ferroviario dalle 21 di questa mattina alle 21 di domani ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 marzo 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetanirallentato con code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Bufalotta lo svincolo A24 altri rallentamenti sulla esterna tra Pontina e Appia file sulla tangenziale est verso San Giovanni da Corso di Francia fino alla Salaria in direzione dello stadio tra Tiburtina e incidente su via della Magliana altezza via delle Idrovore della Magliana per lavori di potatura è chiusa alvia Nomentana fino alle 18 tra via di Santa Costanza e via Asmara In entrambe le direzioni inevitabili le ripercussioni alsulle strade vicine domani 8 marzo sciopero nazionale di 24 ore dei settori pubblici e privati si inizia con lo stop e ferroviario dalle 21 di questa mattina alle 21 di domani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VAIstradeanas : 17:44 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - ultimo1973 : RT @capitelli_piero: A Roma c’è il blocco del traffico nelle domeniche ecologiche blocco anche per Diesel euro 6 ma questi non li blocca ne… - lukesky95199961 : RT @capitelli_piero: A Roma c’è il blocco del traffico nelle domeniche ecologiche blocco anche per Diesel euro 6 ma questi non li blocca ne… - Giovygio1997Di : @__FTonin @La_manina__ @LucioMalan Londra è 2 volte Roma, ma mi sembra che il traffico sia 50 volte minore, pur ave… - chiccoeri : RT @capitelli_piero: A Roma c’è il blocco del traffico nelle domeniche ecologiche blocco anche per Diesel euro 6 ma questi non li blocca ne… -