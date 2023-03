Traffico Roma del 07-03-2023 ore 15:30 (Di martedì 7 marzo 2023) Luceverde Roma dalla redazione e buon pomeriggio ben Trovati al microfono Sonia cerquetani rallentamenti e code per incidente sulla tangenziale est a Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni è sempre per il test della capitale code su via Marco Simone altezza Viale Valle dell’aniene sul Raccordo Anulare file per Traffico lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Appia fino alle 18 di oggi per lavori di potatura è chiusa al Traffico via Nomentana tra via Santa Costanza via Asmara In entrambe le direzioni inevitabili le ripercussioni al Traffico sulle strade limitrofe domani 8 marzo sciopero nazionale di 24 ore dei settori pubblici e privati disagi possibili anche per i mezzi pubblici Atac a rischio dalle 830 alle 17 e poi dalle 20 A fine servizio Ma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 marzo 2023) Luceverdedalla redazione e buon pomeriggio ben Trovati al microfono Sonia cerquetani rallentamenti e code per incidente sulla tangenziale est a Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni è sempre per il test della capitale code su via Marco Simone altezza Viale Valle dell’aniene sul Raccordo Anulare file perlungo la carreggiata esterna tra Pontina e Appia fino alle 18 di oggi per lavori di potatura è chiusa alvia Nomentana tra via Santa Costanza via Asmara In entrambe le direzioni inevitabili le ripercussioni alsulle strade limitrofe domani 8 marzo sciopero nazionale di 24 ore dei settori pubblici e privati disagi possibili anche per i mezzi pubblici Atac a rischio dalle 830 alle 17 e poi dalle 20 A fine servizio Ma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiccoeri : RT @capitelli_piero: A Roma c’è il blocco del traffico nelle domeniche ecologiche blocco anche per Diesel euro 6 ma questi non li blocca ne… - VAIstradeanas : 15:26 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 15:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - gelsominoforna1 : RT @capitelli_piero: A Roma c’è il blocco del traffico nelle domeniche ecologiche blocco anche per Diesel euro 6 ma questi non li blocca ne… - stormi1904 : RT @capitelli_piero: A Roma c’è il blocco del traffico nelle domeniche ecologiche blocco anche per Diesel euro 6 ma questi non li blocca ne… -