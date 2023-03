Traffico Roma del 07-03-2023 ore 13 | 30

(Di martedì 7 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione Massimo pesche abbiamo al momento rallentamenti e brevi code sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Tor di Quinto e viale della Moschea direzione la polizia locale segnala poi un incidente sulla via Tiburtina all’altezza di via Galla Placidia ripercussioni alsu entrambe le strade tempi di percorrenza regolari invece sull’intero percorso del raccordo anulare mi ricordo che per lavori di potatura è chiusa alvia Nomentana fino alle 18 tra via di Santa Costanza e via Asmara nei due sensi di marcia inevitabili Dunque le ripercussioni altre sulle strade limitrofe fino al 31 maggio in centro è chiusa alper lavori piazza Augusto Imperatore tra via Ripetta e via Soderini senso unico di marcia da Largo degli Schiavoni a via ...

Traffico Roma del 07-03-2023 ore 10:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Non c'è pace sulla Pontina, ancora una volta e purtroppo, teatro di incidenti che stanno creando non pochi disagi agli automobilisti e in generale alla circolazione. Due i sinistri che vedono attualme ...