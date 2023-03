Traffico Roma del 07-03-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 marzo 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità tempi di percorrenza regolari sull’intero percorso della corda anulare situazione tranquilla Al momento anche in città Tuttavia la polizia locale segnala tre incidenti con code rispettivamente avvenuti in via di Tor Cervara tra via della cervelletta e via Riley in via Aosta all’altezza di via Taranto è in via della Pineta Sacchetti nei pressi di via Francesco Marconi per lavori di potatura è chiusa alvia Nomentana fino alle 18 tra via di Santa Costanza via Asmara nelle due direzioni inevitabili le ripercussioni alsulle strade limitrofe mentre fino al 31 maggio in centro è chiusa alper lavori piazza Augusto Imperatore tra via di Ripetta e via Soderini mi ricordo infine lo sciopero nazionale di 24 ore ...