Traffico Roma del 07-03-2023 ore 08 | 30

(Di martedì 7 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno In redazione Massimo peschi Dopo un incidente ho mai risolto è venuto nella galleria Fleming in tangenziale est e troviamo lunghe code a partire dalla Tiburtina verso lo stadio Olimpico che arriva dal raccordo sul tratto Urbano della A24 incontra code fino alla tangenziale e poi abbiamo code sulla carreggiata f.em.el il raccordo anulare tra la Sara e la sete della Boccea e la Pisana è tra le bustine che la Tiburtina code anche sulla carreggiata interna tra la Bufala hotel a Tiburtina e tra la Casilina e la Laurentina Code in entrata apoi sulla Cassia sulla Flaminia sulla serie sulla Prenestina qui per un incidente avvenuto all’altezza di via di Torrenova per lavori di potatura mi ricordo Poi che è chiusa alvia Nomentana fino alle 18 tra via di Santa Costanza e via Asmara In entrambe le ...