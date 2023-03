Traffico Roma del 07-03-2023 ore 08 | 00

(Di martedì 7 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati il primo appuntamento della giornata e troviamo coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Cassia bis e la Trionfale E poi pertra la musica e la Tiburtina ma ci sono code anche in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina altre code di circa 1 km sulla diramazionesud e tra Torrenova e il raccordo è ancora Code in entrata in città e sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale in tangenziale abbiamo rallentamenti verso lo stadio Olimpico tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in entrata ac’è già una lunga coda sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria dalla motorizzazione all’aeroporto dell’Urbe intanto proseguono i lavori di potatura in via Nomentana divieto di transito ...

Traffico Roma del 07-03-2023 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

ASCOLI Giovedì traffico rivoluzionato per la Tirreno-Adriatico dalle 12,30 fino alle 14 circa con chiusura delle scuole alle 11 e stop al traffico in viale Treviri, piazza ...Da Larissa a Corato-Andria fino a Rigopiano, serve il coraggio di una responsabilità istituzionale. Di chi non ha fatto quanto doveva per garantire la ...