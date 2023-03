Tra le imprese femminili bergamasche sono cresciute quelle a elevato contenuto conoscitivo (Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. A fine 2022 le imprese femminili attive a Bergamo, quelle in cui la struttura proprietaria e il controllo sono detenuti in prevalenza da donne, erano 17.217. Dal 2018 al 2022 i numeri delle imprese femminili sono cresciuti, soprattutto nel 2021 in cui hanno giocato le dinamiche della pandemia che, a fronte delle misure di sostegno economico, hanno provocato un congelamento delle cessazioni. Il ritorno alla normalità vede, nel confronto tra il 2021 e il 2022, un calo dello 0,7%, calo, peraltro osservabile anche nel complesso delle imprese e allineato con i numeri nazionali, ma in controtendenza rispetto alla Lombardia, dove si è avuto un lieve incremento (+0,4%). Il dato del 2022 mostra comunque consistenze numeriche superiori rispetto ai primi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. A fine 2022 leattive a Bergamo,in cui la struttura proprietaria e il controllodetenuti in prevalenza da donne, erano 17.217. Dal 2018 al 2022 i numeri dellecresciuti, soprattutto nel 2021 in cui hanno giocato le dinamiche della pandemia che, a fronte delle misure di sostegno economico, hanno provocato un congelamento delle cessazioni. Il ritorno alla normalità vede, nel confronto tra il 2021 e il 2022, un calo dello 0,7%, calo, peraltro osservabile anche nel complesso dellee allineato con i numeri nazionali, ma in controtendenza rispetto alla Lombardia, dove si è avuto un lieve incremento (+0,4%). Il dato del 2022 mostra comunque consistenze numeriche superiori rispetto ai primi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : …più mobilità, meno traffico e meno inquinamento per cittadini e imprese. Un grande progetto infrastrutturale e amb… - sdavite110 : @Fra7russo @GruppoCDP sono d’accordo, mi piacerebbe anche una crescita dimensionale e un’integrazione tra imprese europee però @MEF_GOV - FisascatCisl73 : RT @FistCisl: #7marzo #ComitatoEsecutivo #FistCisl #PNRR Sfruttarne le opportunità per creare nuovo lavoro e buona occupazione, specialment… - aurorablanca_ : RT @FistCisl: #7marzo #ComitatoEsecutivo #FistCisl #PNRR Sfruttarne le opportunità per creare nuovo lavoro e buona occupazione, specialment… - camcomroma : Lorenzo Tagliavanti: «Un'innovazione a volte non molto evidente ma che c'è ed è presente. Il nostro impegno deve po… -

Manageritalia: in 2021 +13,5% donne dirigenti private Di fatto, tra le grandi province Roma, dove le donne pesano il 26,7%, prevale su Milano (23,2%) e ... servizi alle imprese e servizi di informazione e comunicazione. Il terziario privato è anche il ... Povertà: Coldiretti, in Italia aiuti per mangiare a 600mila bambini ...ai pacchi alimentari che " sottolinea la Coldiretti " hanno aiutato tra le categorie più deboli tra ...è cresciuta anche la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle imprese ... Carfagna "Acceleriamo per il partito unico" ...in Azione " aggiunge " con la convinzione che all'Italia servisse un Terzo polo equidistante tra ...nuove regole che costruiscano flussi legali di immigrazione e rispondano alla domanda delle imprese. ... Di fatto,le grandi province Roma, dove le donne pesano il 26,7%, prevale su Milano (23,2%) e ... servizi allee servizi di informazione e comunicazione. Il terziario privato è anche il ......ai pacchi alimentari che " sottolinea la Coldiretti " hanno aiutatole categorie più deboli...è cresciuta anche la solidarietà che si è estesa dalle organizzazioni di volontariato alle......in Azione " aggiunge " con la convinzione che all'Italia servisse un Terzo polo equidistante...nuove regole che costruiscano flussi legali di immigrazione e rispondano alla domanda delle. ... I contratti di rete tra più imprese: i vantaggi economici Fiscomania.com Export: Unioncamere, piccole imprese esportano sempre di meno (ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Il numero delle imprese esportatrici si è costantemente ridotto negli ultimi anni, del 3,3% tra il 2016 e il 2019, da 127mila a 123mila. In particolare si è ridotto il numero ... Nelle valli piemontesi, un progetto che aiuta a essere mamme e lavoratrici In Val di Susa e Val Sangone nasce dalla coprogettazione di 13 enti del Terzo settore il progetto Va.L.E.Ria, coordinato dalla cooperativa Frassati col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo ... (ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Il numero delle imprese esportatrici si è costantemente ridotto negli ultimi anni, del 3,3% tra il 2016 e il 2019, da 127mila a 123mila. In particolare si è ridotto il numero ...In Val di Susa e Val Sangone nasce dalla coprogettazione di 13 enti del Terzo settore il progetto Va.L.E.Ria, coordinato dalla cooperativa Frassati col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo ...