Totti e Noemi | la famiglia allargata in settimana bianca | ma continuano le voci di crisi

Una vacanze sulla neve con la famiglia allargata. Anche i due figli di Noemi Bocchi erano a Madonna di Campiglio per trascorrere la settimana bianca assieme a Francesco Totti e alle figlie Chanel e Isabel. Lo ha rivelato la nuova compagna dell'ex capitano della Roma, mostrandoli in una storia Instagram. Un periodo felice per la coppia, insieme da più di un anno, anche se le ultime indiscrezioni pubblicate da "Nuovo" potrebbero preannunciare qualche difficoltà. "Noemi Bocchi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli", riporta il settimanale, che cita una fonte anonima vicina a Totti. "Ha obiettivi precisi, con l'ex ha sempre fatto la bella vita".

