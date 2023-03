Tottenham-Milan | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di martedì 7 marzo 2023) Obiettivo quarti. Il, dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata, farà visita mercoledì 8 marzo alle 21 alnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida ricca di insidie per i rossoneri, con gli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, allarme #Giroud: stop per l'influenza, Tottenham a rischio #UCL #milan - ActuFoot_ : Le programme foot de ce dimanche : (14h30) ?????????????? Tottenham ?? Chelsea (15h) ???? Multi L1 (17h05) ???? Monaco ?? N… - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale al BoF Summit di @ftlive: “C’è una fenomenale fan base a Milano, con il Tottenham è stato fatto re… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, possibile novità in difesa contro il Tottenham: Kjaer potrebbe tornare titolare: Domani sera a… - tripalosky99 : RT @FraNasato: Oggi alle 11 la rifinitura del #Milan verso la gara con il Tottenham: come riportato da Sky Sport oltre a Giroud ieri anche… -

Un campionato che fa il paio con lo scudetto consegnato allo scorso anno. E le vittorie di ... In Premier(se non rinnova Conte) e West Ham ci starebbero pensando. In tutto questo anche ...Commenta per primoin Champions League è uno spartiacque anche per il futuro sulle rispettive panchine di Antonio Conte e Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Sempre secondo la Gazzetta ...Martedì 7 marzo Chelsea - Borussia Dortmund ore 21:00 (andata 0 - 1) Benfica - Club Brugge ore 21:00 (andata 0 - 2) Mercoledì 8 marzo Bayern Monaco - Psg ore 21:00 (andata 1 - 0)...

Domani sera a Londra contro il Tottenham, Stefano Pioli potrebbe cambiare qualcosa in difesa rispetto alle ultime partite nelle quali hanno giocato sempre Kalulu, Thiaw e Tomori: come riporta ...Alessandro Nesta, ex difensore della Lazio e del Milan, attualmente allenatore, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in merito alla gara di Champions League tra i rossoneri ed il Tott ...