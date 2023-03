Tottenham-Milan, probabili formazioni Champions League? Ballottaggi e dubbi per Pioli: tutto ruota attorno a Diaz e Giroud (Di martedì 7 marzo 2023) Il secondo atto di Tottenham-Milan si apre con un grande dubbio per parte. Stefano Pioli, complice l’infortunio di Diaz che proprio questa mattina sosterrà il provino decisivo, deve sciogliere le riserve su chi giocherà in attacco al fianco di Leao e Giroud. Il francese, influenzato, dovrebbe infatti recuperare: dopo quanto successo nella finale del Mondiale in Qatar, quando fu sostituito al 40? del primo tempo, vuole esserci a tutti i costi. Antonio Conte valuta invece se puntare ancora una volta su Kulusevski o dare spazio al brasiliano Richarlison nel suo tridente. Per il resto le formazioni di questa sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, in programma domani sera alle ore 21, sembrano essere già decise. All’andata finì ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Il secondo atto disi apre con un grandeo per parte. Stefano, complice l’infortunio diche proprio questa mattina sosterrà il provino decisivo, deve sciogliere le riserve su chi giocherà in attacco al fianco di Leao e. Il francese, influenzato, dovrebbe infatti recuperare: dopo quanto successo nella finale del Mondiale in Qatar, quando fu sostituito al 40? del primo tempo, vuole esserci a tutti i costi. Antonio Conte valuta invece se puntare ancora una volta su Kulusevski o dare spazio al brasiliano Richarlison nel suo tridente. Per il resto ledi questa sfida di ritorno degli ottavi di, in programma domani sera alle ore 21, sembrano essere già decise. All’andata finì ...

