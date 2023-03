Tottenham, Kane può essere la scintilla: attesa una risposta con il Milan (Di martedì 7 marzo 2023) Nel match tra Tottenham e Milan, in casa Spurs le aspettative sono riposte in Harry Kane, chiamato a dare la scossa Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 marzo 2023) Nel match tra, in casa Spurs le aspettative sono riposte in Harry, chiamato a dare la scossa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Tottenham, #Kane può essere la scintilla: attesa una risposta con il #Milan #SempreMilan #tottenhamvsmilan - Gazzetta_it : Inside #Kane, l'arma di Conte: perché è il pericolo numero uno per il Milan #TottenhamMilan #UCL - Comm_Diavolo : Certo Kane, certo Son, ma per me il giocatore chiave del Tottenham è lui. Troppo sottovalutato questa ragazzo. Occh… - allunavano : @LenardonFrank @juanito92x No no io ho detto quello perché sono le uniche cose tra le sue che possono aiutare una s… - sportli26181512 : Quando Kane e Giroud erano... Danilevicius e Lanzafame: il primo Conte-Pioli raccontato da chi c’era: Quando Kane e… -