Tottenham, Conte: «Ora sto bene, vogliamo passare il turno»

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champion contro il Milan

PAROLE – «Ieri è stata una bella giornata, mi sono sentito bene. È importante per me poter lavorare con i giocatori e con lo staff, preparare al meglio le partite. Ho provato a stare vicino a loro anche da lontano, usando le videochiamate, ma essere vicino è totalmente diverso e per questo devo ringraziare il mio staff per tutto quello che hanno fatto. Hanno svolto un ottimo lavoro, per i giocatori passare tre settimane senza allenatore non è facile. Ora sono tornato e sono veramente felice. Vogliamo andare avanti e spero che domani ci possa essere un'atmosfera...

