Torino | Karamoh | «Ho parlato tanto con Juric | mi ha detto che…»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Torino, #Karamoh: 'Guardiamo avanti, l'obiettivo resta arrivare in alto' - Agenzia_Italia : Finisce 1- 0 per i granata che chiudono il posticipo del lunedì già al 22'. Il franco-ivoriano mette a segno il gol… - MondoToro_net : ?? Le nostre pagelle di #TorinoBologna: #Karamoh colpisce ancora, #Linetty super, il salvataggio di #Schuurs vale co… - fantapiu3 : Finisce la giornata di #SerieA con il Monday night, il #Torino vince grazie al gol di #karamoh, niente da fare stas… - CalcioNews24 : #TorinoBologna, le dichiarazioni di #Karamoh post partita -

...nel scivolare in occasione del gol diche sblocca il risultato, le responsabilità maggiori non sono comunque sue ma dei propri compagni di reparto che non hanno chiuso il 7 del. E' l'...Rossoblù raramente pericolosi, un gol dell'ex Inter decide la ...- Albasta un gol di(il terzo in campionato per il francese arrivato a gennaio) per rialzarsi dopo la sconfitta nel derby con la Juve e fermare la corsa del Bologna , reduce dal successo ...

Karamoh pre Torino-Bologna: “Abbiamo l’occasione di far bene” Toro News

Sosa fuori fase, ma tutta la squadra non gira. Si salvano in pochi Risultato finale: Torino-Bologna 1-0 Skorupski 6 - Sul gol resta un po' a metà strada fra l’uscita e il restare fra i pali, ma prima… ...Sanabria, Linetty e Schuurs. Sono loro i migliori interpreti del “cuore Toro” nella vittoria per 1-0 sul Bologna. Uno per reparto, corrono per mille e risultano determinanti per battere i rossoblù. Ch ...