Torino, Juric: «Europa? Si se arrivano Milito e Thiago Motta» (Di martedì 7 marzo 2023) Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato dopo la vittoria dei granata contro il Bologna: ecco le sue dichiarazioni Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Bologna. PARTITA – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nella ripresa invece abbiamo sofferto maggiormente. Abbiamo concesso poco o niente però, a livello di prestazioni siamo stati continui e questa volta sono arrivati anche i punti». RADONJIC – «Abbiamo diversi giovani che devono crescere. Ci possono essere delle cadute, lui è poi un giocatore particolare. Quello che è successo nel derby gli sarà da lezione, è stato qualcosa di doloroso per tutta la squadra. Oggi ha fatto qualche spunto veramente interessante, è un grande calciatore». Europa PER IL Torino – «Se ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Ivan, tecnico del, ha parlato dopo la vittoria dei granata contro il Bologna: ecco le sue dichiarazioni Ivan, allenatore del, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Bologna. PARTITA – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nella ripresa invece abbiamo sofferto maggiormente. Abbiamo concesso poco o niente però, a livello di prestazioni siamo stati continui e questa volta sono arrivati anche i punti». RADONJIC – «Abbiamo diversi giovani che devono crescere. Ci possono essere delle cadute, lui è poi un giocatore particolare. Quello che è successo nel derby gli sarà da lezione, è stato qualcosa di doloroso per tutta la squadra. Oggi ha fatto qualche spunto veramente interessante, è un grande calciatore».PER IL– «Se ...

