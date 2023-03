Torino-Bologna 1-0 | i top&flop | Schuurs dominante | Sosa si perde Si salva Lucumì

(Di martedì 7 marzo 2023) Sanabria, Linetty e. Sono loro i migliori interpreti del “cuore Toro” nella vittoria per 1-0 sul. Uno per reparto, corrono per mille e risultano determinanti per battere i rossoblù. Che invece steccano tutto o quasi, con pochissime eccezioni. Dietro il migliore èmentre Cambiaso è il più propositivo nella ripresa. Delude, che sbanda vistosamente contro la fisicità e l’aggressività dei granata. Tanti meriti, comunque, sono delche gioca una grande partita. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva oraTOP:. Una bestia, l’olandese. Ci arriva sempre, anche quando sembra in ritardo. Chiude su tutto e tutti. Miracoloso su Orsolini a metà ripresa, con una scivolata che ...

4 L'allenatore delThiago Motta ha parlato a Sky dopo la sconfitta di: 'Hanno tenuto la palla per troppo tempo, noi ci siamo sfiancati nel tentativo di riprenderla. A un certo punto ho aggiustato qualcosa ...Commenta per primo1 - 0 Skorupski 6,5: nel primo tempo ha un buon riflesso con il piede su una conclusione di Sanabria. Non può nulla sulla conclusione di Karamoh che decide la partita. Posch 5,5: ...Commenta per primo Il capitano delRoberto Soriano ha parlato a Sky dopo la sconfitta di: 'Nel primo tempo siamo stati passivi, abbiamo lasciato troppo la palla in mano gli avversari. Sapevamo che sarebbe stata una ...

Sosa fuori fase, ma tutta la squadra non gira. Si salvano in pochi Risultato finale: Torino-Bologna 1-0 Skorupski 6 - Sul gol resta un po' a metà strada fra l’uscita e il restare fra i pali, ma prima… ...Sanabria, Linetty e Schuurs. Sono loro i migliori interpreti del “cuore Toro” nella vittoria per 1-0 sul Bologna. Uno per reparto, corrono per mille e risultano determinanti per battere i rossoblù. Ch ...