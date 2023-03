Torino-Bologna 1-0 | decide una perla di Karamoh

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 7 marzo 2023) Davanti al proprio pubblico, ilbatte ilin un ambizioso scontro diretto per un posto in Europa. Vittoria meritata per i padroni di casa e decisa da una gemma del franceseal 22', di nuovo in gol dopo la rete illusoria nel derby. I granata stavolta conservano il vantaggio, collezionano occasioni nel primo tempo e annullano per un tempo la squadra di Motta. Tardiva la reazione rossoblù, che non impensierisce mai sul serio Milinkovic-Savic. Ora le squadre sono separate da un puntoRisultati: Napoli-Lazio 0-1, Monza-Empoli 2-1, Atalanta-Udinese 0-0, Fiorentina-Milan 2-1, Spezia-Verona 0-0, Sampdoria-Salernitana 0-0, Inter-Lecce 2-0, Roma-Juventus 1-0, Sassuolo-Cremonese 3-2,1-0.Classifica: Napoli 65, Inter 50, Lazio 48, Milan, Roma 47, Atalanta 42, Juventus, ...