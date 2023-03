Tom Sizemore, l’ultima lezione di recitazione prima dell’aneurisma (VIDEO) (Di martedì 7 marzo 2023) Il Daily Mail ci regala un estratto di vita legato a Tom Sizemore, attore di recente scomparso dopo un’aneurisma cerebrale. Il noto tabloid ha mostrato un VIDEO esclusivo che riprendeva proprio l’artista in quella che sarebbe stata la sua ultima lezione di recitazione. L’attore ha tenuto delle lezioni di recitazioni all’Harvelle’s Nightclub di Santa Monica ogni sabato pomeriggio per più di un anno. Sizemore aveva deciso di portare avanti questo progetto insieme all’amico Trevors Simms, sceneggiatore e attore. Tom sarebbe dovuto tornare a insegnare il 18 febbraio quando improvvisamente un aneurisma ha interrotto la sua vita. La morte dell’interprete è stata davvero un duro colpo anche per i suoi studenti, oltre che per i familiari e gli amici, visto che appena una settimana prima lo ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023) Il Daily Mail ci regala un estratto di vita legato a Tom, attore di recente scomparso dopo un’aneurisma cerebrale. Il noto tabloid ha mostrato unesclusivo che riprendeva proprio l’artista in quella che sarebbe stata la sua ultimadi. L’attore ha tenuto delle lezioni di recitazioni all’Harvelle’s Nightclub di Santa Monica ogni sabato pomeriggio per più di un anno.aveva deciso di portare avanti questo progetto insieme all’amico Trevors Simms, sceneggiatore e attore. Tom sarebbe dovuto tornare a insegnare il 18 febbraio quando improvvisamente un aneurisma ha interrotto la sua vita. La morte dell’interprete è stata davvero un duro colpo anche per i suoi studenti, oltre che per i familiari e gli amici, visto che appena una settimanalo ...

