Toblerone | confezione stravolta | cosa sparisce e cosa c' è dietro

(Di martedì 7 marzo 2023) Scordatevi ilcosì come lo conoscete. Sei anni dopo la modifica della forma delle tavolette di cioccolato più famose al mondo, arriva una nuova rivoluzione, forse ben più pesante della precedente. Infatti a quanto pare verrà messo in discussione il logo con l'i9mmagine del Monte Cervino. Una immagine che di fatto ha segnato la storia degli ultimi cinquanta anni. A quanto pare la Mondelez Internetional, la società americana proprietaria del marchio, avrebbe deciso di trasferire buona parte della produzione diin Slovacchia. E con uno spostamento così importante della produzione, potrebbe perdere la denominazione "Swisness" che viene prevista per tutti gli alimenti prodotti in Svizzera con l'80 per cento delle materie reperite nella Confederazione Elvetica. La legge copre anche l'uso dei simboli del Paese, compresi quelli che ...

