Tiro a volo | Gabriele Rossetti trionfa in Coppa del Mondo! L’Italia domina lo skeet a Doha | Luigi Lodde 3°

(Di martedì 7 marzo 2023) A, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa delladel Mondo 2023 di, risuona l’inno italiano a tutto volume. Il merito è di, il campione olimpico di Rio 2016, che si è aggiudicato la gara individuale maschile dial termine di una giornata strepitosa per i colori italiani. Nel Medal Match a quattro infatti, il toscano è riuscito a rompere 39 dei 40 piattelli a disposizione (unico errore sul quarto bersaglio) superando la concorrenza del totem statunitense Vincent Hancock, tre volte campione olimpico (2008, 2012, 2021), che si è dovuto accontentare del secondo posto a quota 38/40. Le buone notizie per la pattuglia tricolore non sono finite qui, perché al terzo posto si è infatti piazzato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #TiroAVolo | Gabriele #Rossetti trionfa nello skeet maschile a #Doha, terzo Lodde - sportface2016 : #TiroAVolo | Simona #Scocchetti sul podio nello skeet in #CoppadelMondo a #Doha - Robertoro80 : RT @ItaliaTeam_it: Buon compleanno a Gabriele Rossetti! ?? Nel tiro a volo ha già vinto tutto: l’oro olimpico a #Rio2016, il titolo mondial… - scugnizzano99 : @eltucusalamanca @Inter Anticipo irreale di gosens, calha la pulisce al volo sul primo passaggio in cielo e la rida… - xspidermommy : RT @ItaliaTeam_it: Buon compleanno a Gabriele Rossetti! ?? Nel tiro a volo ha già vinto tutto: l’oro olimpico a #Rio2016, il titolo mondial… -

Tiro a volo, Coppa del Mondo: Lodde e Rossetti staccano il pass per le semifinali dello skeet maschile OA Sport

Dopo Diana Bacosi e Simona Scocchetti, anche lo skeet maschile alla tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo che si sta tenendo a Doha regala soddisfazioni. In Qatar infatti, Luigi Lodde e Gabriele Ros ...Nel segno del “Due”. La seconda giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, regala ottime notizie ai colori italiani per quanto riguarda il ...