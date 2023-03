Tiro a volo | Coppa del Mondo Doha 2023 | Bacosi e Scocchetti avanzano alle semifinali dello skeet femminile

Leggi su oasport

(Di martedì 7 marzo 2023) Nel segno del “Due”. La seconda giornata della seconda tappa delladeldi, in corso di svolgimento a, regala ottime notizie ai colori italiani per quanto riguarda il concorso individuale di. Diana, con lo score di 121/125 (23-25-25 di ieri, a cui aggiungere il 24+24 odierno), fa segnare il quarto punteggio complessivo che le vale l’accessodove, in quanto rappresentante della spedizione italiana in Qatar, non sarà da sola, perché insieme a lei vi sarà anche una Simonacapace di prendersi allo shoot off (120 = 25-24-25 di ieri, 24+22 odierno, +1...