(Di martedì 7 marzo 2023), 7 mar. - (Adnkronos) - È iniziata con ben tre podi la trasferta dell'Italia delin quel di(Qatar), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo Issf. Gabrielesi è aggiudicato il primo posto nella prova individuale di. Superba prestazione nel medal match da parte dell'azzurro, che ha commesso solamente un errore (39/40). Nulla da fare per il forte statunitense Vincent Hancock (38/40) che, per un solo piattello, si è dovuto accontentare della seconda piazza. A completare il podio ci ha pensato l'altro italiano Luigi Lodde (27/30). Buon terzo posto per il veterano sardo, calato leggermente soltanto nella seconda metà della finale. Tre errori ravvicinati, infatti, gli hanno impedito di giocarsi il tutto per tutto negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Tiro a volo: Cdm, Rossetti trionfa nello skeet maschile a Doha - - sportface2016 : #TiroAVolo | Gabriele #Rossetti trionfa nello skeet maschile a #Doha, terzo Lodde - sportface2016 : #TiroAVolo | Simona #Scocchetti sul podio nello skeet in #CoppadelMondo a #Doha - Robertoro80 : RT @ItaliaTeam_it: Buon compleanno a Gabriele Rossetti! ?? Nel tiro a volo ha già vinto tutto: l’oro olimpico a #Rio2016, il titolo mondial… - scugnizzano99 : @eltucusalamanca @Inter Anticipo irreale di gosens, calha la pulisce al volo sul primo passaggio in cielo e la rida… -

Continuano ad arrivare buone notizie da Doha , dove è in corso di svolgimento la seconda tappa di Coppa del Mondo di. In questa prima giornata di gare, dopo il terzo posto di Simona Scocchetti nello skeet femminile, arrivano un oro e un bronzo nella prova maschile dello skeet. Il successo è andato a ...Tuttavia, le guardie di frontiera sono riuscite a trattenere sia l'aereo che gli operatori di',... oltre a uno su un sistema missilistico antiaereo nella sua postazione di. Lo ha detto lo ...Parte con un podio la spedizione italiana in quel di Doha , dove va in scena la seconda prova di Coppa del Mondo ISSF di. Nello skeet femminile è terzo posto per Simona Scocchetti , la quale in finale chiude con 27 piattelli andati a segno. Per assegnare il titolo si è andato allo shoot - off tra le due ...

Tiro a volo: Cdm, Rossetti trionfa nello skeet maschile a Doha La Sicilia

Lo skeet italiano regala costanti soddisfazioni alla tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo in corso di svolgimento a Doha, in Qatar. Sì, perché oltre alla vittoria di Gabriele Rossetti nel conc ...Lo skeet italiano regala costanti soddisfazioni alla tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo in corso di svolgimento a Doha, in Qatar. Si, perché oltre alla vittoria di Gabriele Rossetti nel conc ...