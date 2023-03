Tiro a segno | Europei a 10m 2023 | Fait-Mastrovalerio oro nel Mixed Team juniores di pistola Tutti i risultati del 7 marzo

(Di martedì 7 marzo 2023) Aglia 10m, in corso di svolgimento a Tallin, l’Italia delbatte subito un colpo grazie alla sua rappresentativa. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio in questo martedì 710m Alessandrae Matteosi mettono l’oro al collo nel contest di genere misto battendo nella finalissima, con lo score di 16-12, l’Ucraina di Viliena Bevz e Maksym Himon. I bronzi in palio invece vannoe due ai binomi caucasici. Georgia 1 (Abramishvili-Mumladze) e Georgia 2 (Prodiashvili-Khvarareshia), con quest’ultimi in grado di regolare Italia 2, che metteva insieme Francesca Cardiero e ...

Tiro a segno nazionale, la rinascita di Palermo: dopo 18 anni tornano le gare regionali PalermoToday

Nel segno del “Due”. La seconda giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Doha, regala ottime notizie ai colori italiani per quanto riguarda il ...Da oggi, martedì 7, a domenica 12 marzo si terranno a Tallinn, in Estonia, gli Europei 10 metri 2023 di tiro a segno, ma indubbiamente saranno due le giornate più importanti, dato che venerdì 10 e sa ...