"Tira fuori il mantello!": il messaggio di Keke Palmer ai genitori single (Di martedì 7 marzo 2023) Ognuno di noi può arrivare a scoprire come ci siano situazioni che non abbiano senso fino a che non siano state vissute in prima persona, tra queste c'è la maternità. Di questo è consapevole Keke Palmer, da poco diventata mamma per la prima volta, che ha voluto mandare un messaggio di sostegno ai genitori single, che si trovano a dover gestire i propri figli in maniera autonoma, quindi con maggiore fatica rispetto a chi ha un compagno/a al proprio fianco. "Se sei un genitore single Tira fuori il mantello – sono state le sue parole -. Tira fuori le tue ali d'angelo, non so in quale modo tu l'abbia fatto". Keke Palmer e il fidanzato, Darius Jackson, sono diventati ...

