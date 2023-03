Tim enterprise: parte dalle Smart City la via italiana per l’innovazione (Di martedì 7 marzo 2023) Le Smart City sono al centro del processo di digitalizzazione del Paese, con investimenti in soluzioni Ict in crescita fino a 1,6 miliardi di euro in Italia al 2027, oltre 100 miliardi di euro di risorse europee di cui 10 miliardi del Pnrr e un valore globale di spesa di oltre mille miliardi di dollari. È quanto emerge dal rapporto ‘L’Italia delle città intelligenti e sostenibili’ realizzato dal Centro Studi TIM – la principale azienda di telefonia italiana – in collaborazione con gli Osservatori ‘Smart City’ e ‘Startup Intelligence’ del Politecnico di Milano e con il Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del CNR. Lo studio, presentato oggi a Roma, evidenzia come nel periodo 2023-2027 le applicazioni Smart City basate su 5G, IoT e ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) Lesono al centro del processo di digitalizzazione del Paese, con investimenti in soluzioni Ict in crescita fino a 1,6 miliardi di euro in Italia al 2027, oltre 100 miliardi di euro di risorse europee di cui 10 miliardi del Pnrr e un valore globale di spesa di oltre mille miliardi di dollari. È quanto emerge dal rapporto ‘L’Italia delle città intelligenti e sostenibili’ realizzato dal Centro Studi TIM – la principale azienda di telefonia– in collaborazione con gli Osservatori ‘’ e ‘Startup Intelligence’ del Politecnico di Milano e con il Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti del CNR. Lo studio, presentato oggi a Roma, evidenzia come nel periodo 2023-2027 le applicazionibasate su 5G, IoT e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enricovulpiani : RT @stati_generali: In Italia l’innovazione deve passare dalla Smart City - TIM_Enterprise : Una soluzione #TIMEnterprise per Aziende e PA powered by Telsy. - stati_generali : In Italia l’innovazione deve passare dalla Smart City - ZerounoTv : Tim Enterprise, parte dalle Smart City la via italiana per l’innovazione - mondomobileweb : Tim Enterprise: le Smart Cities al centro del processo di digitalizzazione del Paese -